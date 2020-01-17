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Mehmetçik'ten köy okullarındaki öğrencilere karne hediyesi

Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri, köylerde karne heyecanı yaşayan öğrencilere hediyeler dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

17.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:04Mehmetçik'ten köy okullarındaki öğrencilere karne hediyesi
'un ilçesinde jandarma ekipleri, köylerde karne heyecanı yaşayan öğrencilere hediyeler dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

tarafından yürütülen "Bizim Projemiz" kapsamında İlçe Komutanı Teğmen Murat Keskin ve beraberindeki askerler, köy okullarını ziyaret etti.

Öğrencilerin karne heyecanlarına ortak olan askerler, çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.
Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı etkinlikte askerler, öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Fatih Aksoy, AA muhabirine, projelerinin çocukların eğitim öğretim hayatlarına önemli katkılar sunduğunu belirterek, "İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz de bu güzel günlerinde öğrencilerimizi hediyeleri ile mutlu etti. Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmalarımız her alanda hızlı şekilde devam edecek." dedi.

Kaymakamlık, Jandarma, Boyabat, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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