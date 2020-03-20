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Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği

Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçik, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

20.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:16
Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği
Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçik, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gerek sınırın sıfır noktasında gerek sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin, sağlık çalışanlarına destek mesajları verdiği video yer aldı.
"Ülkemiz için özveriyle emek veren sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz." notuyla başlayan videoda, birlik/tim komutanları fedakar sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Komutanlarının "Dikkat" çekmesiyle diğer askerler de sağlık çalışanlarını alkışladı.
Paylaşımda, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Milli Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz." mesajı yer aldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık

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