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Mehmetçik'ten şefkat eli

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, Rasulayn'ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek, hastaneye nakillerini sağladı.

06.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:56
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, Rasulayn'ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek, hastaneye nakillerini sağladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçiğin Rasulayn'da bir Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirip hastaneye nakletmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde köylere kadar ulaşarak Suriyeli kardeşlerimize şefkat elini uzatmaya devam eden Mehmetçiğimiz, Rasulayn'ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek hastaneye tahliyelerini sağladı" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Mehmetçik'ten şefkat eli

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA


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