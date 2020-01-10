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Mehmetçik'ten terör örgütünün kış üstlenmesine darbe

Bitlis'te terör örgütüne yönelik düzenlenen "Kıran 8" operasyonunda, teröristlerce kullanılan 7 sığınakta gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

10.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:50Mehmetçik'ten terör örgütünün kış üstlenmesine darbe
'te terör örgütüne yönelik düzenlenen "Kıran 8" operasyonunda, teröristlerce kullanılan 7 sığınakta gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlar dışında kalan malzemeler yerinde imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
Bunun üzerine bugün itibarıyla terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Kıran-8 Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-02" operasyonu başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyonda avcı boy çukuru, 7 adet çeşitli ebatlarda sığınak ve bu sığınaklar içerisinde 5 pil şarj cihazı, 74 kitap, makas, 3 büyük tüp, 10 metre tüp hortumu, set üstü ocak, bir çift terlik, bir çift ayakkabı, çok miktarda sabun, mekap ayakkabı, lastik ayakkabı, ısıtıcı, üçlü piriz, 65 kilogram yaşam ve gıda malzemesi, 2 testere, 20 kalem, kazma, 2 ampul, muhtelif cins ve miktarda doküman ile mutfak ve temizlik malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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