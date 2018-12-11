Mehmetçik'ten Teröristlerin Kış Üslenmesine Darbe

11 Aralık 2018 Salı 11:05



11 Aralık 2018 Salı 11:05

Tunceli'de, son 20 günde teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyonlarda tespit edilen 30 sığınak, 5 mağara, 6 deponun imha edildiği bildirildi.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kent genelinde 20 Kasım ile 10 Aralık tarihlerinde teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.Operasyonlarda, Mehmetçik'in belirlediği teröristlerce kullanılan 30 sığınak, 5 mağara ve 6 depo imha edildi.Bu alanlardaki aramalarda 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 300 kilogram amonyum nitrat, bir M-16 piyade tüfeği, çeşitli silahlara ait 8 şarjör ve 497 mermi, 3 telsiz, 3 SD kart, 23 akü, 50 tüp, çok miktarda örgütsel doküman ile tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.Kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülüyor.