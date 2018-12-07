Mehmetçik Vakfı'na Bağışta Bulunarak Yargılanmaktan Kurtuldular

Van
'da "hakaret, tehdit ve güveni kötüye kullanma" gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, şikayetçilerin Mehmetçik Vakfı
'na bağış yapma şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı
Uzlaştırma Bürosu, ilgili yasa kapsamına giren suçlarda tarafları uzlaştırarak mahkemelerin iş yükünü azaltmaya devam ediyor. Uzlaştırma Bürosunca sonuçlandırılan dosyalardan birinde müşteki İ.B., kendisine arızalı ikinci el çamaşır makinesi satan ve telefonda hakaret eden B.Ç.'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamındaki "tehdit ve hakaret" suçunun ilgili yasa kapsamında yer alması nedeniyle uzlaştırmacılar, taraflarla görüşerek anlaşmalarını sağlamaya çalıştı.
Görüşmelerde taraflar "edimli" olarak uzlaşmayı kabul edeceğini belirtti. Bunun üzerine şüpheli B.Ç.'nin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunması üzerine dosya dava açılmadan kapandı.
Bir başka dosyada da şüpheli E.T. hakkında, M.T.'den kiraladığı otomobili zamanında teslim etmediği gerekçesiyle "güveni kötüye kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Dosyanın gönderildiği Uzlaştırma Bürosu görevlilerinin görüştüğü M.T., şüphelinin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmasını istedi. Uzlaşma şartını kabul ederek vakfa bağışta bulanan şüpheli E.T. hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verildi. - VAN
Van,Tsk Mehmetçik Vakfı
07 Aralık 2018 Cuma 17:00