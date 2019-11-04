Haberler » Güncel » Mehmetçik Vakfı'na destek

Mehmetçik Vakfı'na destek

Hatay'da, anaokulu öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından yapılarak satışı gerçekleştirilen konserve, salça ve turşuların geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

04.11.2019 17:02Mehmetçik Vakfı'na destek
Hatay'da, anaokulu öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından yapılarak satışı gerçekleştirilen konserve, salça ve turşuların geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
TOKİ Şehit Mustafa Dolumay Anaokulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla okul bahçesinde stant açıldı.
Öğretmen, öğrenci ve velilerin yaptığı ürünlerin yer aldığı stantdaki ürünlerin satışından elde edilen 6 bin liralık gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
Okul müdürü Ayşe Karabiber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.
Okuldaki 250 öğrenci ve velilerin desteğiyle hazırladıkları ürünlere ilginin çok iyi olduğunu ve hepsinin satıldığını belirten Karabiber, elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı, Tsk Mehmetçik Vakfı, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:59 Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde
23:56 Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın
23:55 "Aşka Dost, Dosta Aşık" sergisi açıldı
23:50 Avam Kamarasına İşçi Partili başkan
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
4.11.2019 23:59:59