20.06.2019 13:21
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Mehmetçik Vakfına yardımda bulunan işçi emeklisine plaket

Mehmetçik Vakfına yardımda bulunan işçi emeklisine plaket

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mehmetçik Vakfına bağışta bulunan, 89 yaşındaki Şükrü Karadağ'a, plaket verildi.

Sivas'ınUlaşilçesinde Mehmetçik Vakfına bağışta bulunan, 89 yaşındaki ŞükrüKaradağ'a, plaket verildi.


Şükrü Karadağ'ınHürriyetMahallesindeki evini ziyaret eden Mehmetçik VakfıSamsunTemsilcisi Orçun Çelik, Karadağ'a örnek davranışından dolayı teşekkür etti.
Yaptığı bağıştan dolayı Karadağ'a teşekkür eden Çelik, "Şükrü amcaya nazik düşüncesinden dolayı teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu bağışın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şükrü amcamızın bu davranışı güzel bir örnektir." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şükrü Karadağ ise, "Gönlümden bir bağışta bulunmak, insanlara faydalı olmak geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağış yapmaya karar verdim. Onlar bizim için canlarını ortaya koyuyorlar, biz bağış yapmışız çok mu." diye konuştu.
Daha sonra Çelik, Karadağ'a teşekkür plaketi verdi.


Ziyarete UlaşJandarmaBölük Komutanı Kıdemli BaşçavuşFatihDemirbaş da katıldı.
Kaynak: AA
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