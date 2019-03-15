Mehmetçik Vakfından Şehitler İçin Mevlit

Kaynak: İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, cuma namazı öncesinde tüm şehitler, gaziler ve bağışçılar için Ulugazi Camisi'nde mevlit okuttu.TSK Mehmetçik Vakfı tarafından cuma namazı öncesinde vatanın bütünlüğü ve ulusun güvenliği uğruna canlarını hiçe sayarak hayatını kaybeden şehitler için Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Erzurum ve Bayburt illerinde mevlit okutuldu. Samsun'da Ulugazi CamiSi'nde Mevlid-i Şerif programına gelen vatandaşlara ikramlar dağıtıldı.Türk askerinin uzun yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini ifade eden TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Alb. Bülent Uzun, "104 yıl önce ataları Çanakkale'de vatan, millet ve namus uğruna şehit olan Mehmetçik, bugün de yurt içinde ve yurt dışında bölücü terör örgütü ve uzantılarına karşı mücadelesini sürdürmektedir. Şehit ve gazilerimizi rahmetle anarken, bizlere düşen görev; atalarımızın Çanakkale'de gösterdiği milli birlik ve beraberliği şimdi de tüm dünyaya göstermek ve onlara layık olmak için çalışmaktır. Bu vesile ile şehitlerimizi yad ettik. Programımıza katılan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.Mevlid-i Şerif programına gelen vatandaşlara lokum ikram edildi. - SAMSUN