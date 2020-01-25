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Mehmetçik vatandaş el ele

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Elazığ'ın Doğanyol ve Kale ilçelerinde kurduğu çadırların görüntülerini paylaştı.

25.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:45Mehmetçik vatandaş el ele
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Elazığ'ın ve Kale ilçelerinde kurduğu çadırların görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan vatandaşların yaralarının sarılmaya başlandığı anlara ilişkin fotoğraf paylaştı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Malatya Valiliği'nin talebi üzerine Doğanyol ve Kale ilçelerinde görevlendirilen Mehmetçiklerimiz; yaraların bir an önce sarılması için devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde, vatandaşlarımızla el ele vererek çadır kurma faaliyetlerine destek sağlıyor" notu düşüldü.
(İrfan Çalışkan/İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Doğanyol, Güncel

Kaynak: İHA

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