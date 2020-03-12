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Mehmetçik ve minikler yeşil doğa için el ele

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, minik öğrencilerle el ele vererek fidan dikti.

12.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:37
Mehmetçik ve minikler yeşil doğa için el ele
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, minik öğrencilerle el ele vererek fidan dikti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Suriyeli miniklerle çevreyi de yeşertmeye devam ediyor. Mehmetçik, öğrencilerle birlikte el ele vererek fidan dikimi gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Güncel

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