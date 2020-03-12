Mehmetçik ve minikler yeşil doğa için el ele
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, minik öğrencilerle el ele vererek fidan dikti.
12.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:37
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, minik öğrencilerle el ele vererek fidan dikti.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Suriyeli miniklerle çevreyi de yeşertmeye devam ediyor. Mehmetçik, öğrencilerle birlikte el ele vererek fidan dikimi gerçekleştirdi. - ANKARA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Suriyeli miniklerle çevreyi de yeşertmeye devam ediyor. Mehmetçik, öğrencilerle birlikte el ele vererek fidan dikimi gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla