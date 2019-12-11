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Mehmetçik ve Sağlık Bakanlığından Tel Abyad'da göz taraması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Sağlık Bakanlığınca Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da kapsamlı göz taraması yapılıyor.

11.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:42Mehmetçik ve Sağlık Bakanlığından Tel Abyad'da göz taraması
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Sağlık Bakanlığınca Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da kapsamlı göz taraması yapılıyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat bölgesinde hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor.
Bölgedeki Suriyelilerin elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçlarını karşılayan ve mayın/EYP arama tarama faaliyetlerini sürdüren Türkiye, Tel Abyad'a gönderilen mobil hastaneyle göz sağlığı taraması da yapıyor.
Sağlık Bakanlığı ve TSK'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen göz taramalarında, ihtiyaç görülen kişilere tedavi hizmeti sağlanıyor.
Tel Abyad'da 2 gün sürecek göz taraması, cuma gününden itibaren Rasulayn'da devam edecek.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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