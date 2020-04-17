Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri KOAH hastası yaşlının yardımına koştu

Ağrı'da, oksijen tüpü biten 81 yaşındaki KOAH hastasının yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri koştu.

17.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:10
Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri KOAH hastası yaşlının yardımına koştu

Ağrı'da, oksijen tüpü biten 81 yaşındaki KOAH hastasının yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri koştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evlerinde olan çok sayıda vatandaş, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.


İlçeye 37 kilometre uzaklıktaki Suluçem köyünde eşiyle yaşayan KOAH hastası 81 yaşındaki Mehmet Kahraman, akşam saatlerinde oksijen tüpü bitince 156'yı arayarak jandarmadan yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri ile Suluçem Jandarma Karakolunda görevli askerleri, yaşlı adamın ihtiyaç duyduğu oksijen tüpünü tedarik etmek amacıyla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine yönlendirdi.

Ekipler, devlet hastanesinden aldıkları oksijen tüpünü köye giderek yaşlı adama teslim etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, KOAH, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Muhtardan büyük sorumsuzluk! Vakaları gizledi, hastalık mahalleye yayıldı Haberler
Muhtardan büyük sorumsuzluk! Vakaları gizledi, hastalık mahalleye yayıldı
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
FETÖ’nün aranan kilit ismi koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün aranan kilit ismi koronavirüsten öldü
Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
DSÖ, Türkiye’de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz Haberler
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Haberler ›› Güncel ››Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri KOAH hastası yaşlının yardımına koştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:44: Güney Afrika'daki sokağı çıkma yasağında 397 okul tahrip edildi - Haber 23:44: Emniyet Genel Müdürlüğünden yurt genelinde trafik uygulaması - Haber 23:42: Çatı katı alev alev yandı - Haber 23:38: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakinlik hakim - Haber 23:38: Arka lastikleri olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü gözaltına alındı - Haber 22:43: Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı - Magazin 21:38: Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı - Haber 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber 17:45: Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi - Haber