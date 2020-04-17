Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri KOAH hastası yaşlının yardımına koştu

Ağrı'da, oksijen tüpü biten 81 yaşındaki KOAH hastasının yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri koştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evlerinde olan çok sayıda vatandaş, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçeye 37 kilometre uzaklıktaki Suluçem köyünde eşiyle yaşayan KOAH hastası 81 yaşındaki Mehmet Kahraman, akşam saatlerinde oksijen tüpü bitince 156'yı arayarak jandarmadan yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri ile Suluçem Jandarma Karakolunda görevli askerleri, yaşlı adamın ihtiyaç duyduğu oksijen tüpünü tedarik etmek amacıyla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine yönlendirdi.

Ekipler, devlet hastanesinden aldıkları oksijen tüpünü köye giderek yaşlı adama teslim etti.