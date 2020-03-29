Mehmetçik videoyla "evde kal" çağrısı yaptı
Kahraman Mehmetçik, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
29.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:14
Kahraman Mehmetçik, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem." ifadesi kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Güncel