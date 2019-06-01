Kaynak: İHA

Mehmetçik yaylalarda terörist avında....Kar kalınlığı 5 metre olan yüksek dağlara helikopterle asker indirildiPilot helikopteri kara saplanmadan operasyon bölgesinden askerleri aldıŞIRNAK - Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek rakımlı yaylalarda hava destekli operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Feraşin bölgesindeki yaylada operasyondaki askerleri almaya giden helikopter pilotu, helikopterin kara saplanıp bölgede mahsur kalmaması için sadece helikopterin önünü karın üstüne indirip arka tarafı ise kara batmaması için indirmeyerek dengede tutup askerleri aldı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Feraşin, Yeşilgöz yaylası ile Kahnicemet yaylalarında Haziran ayına rağmen kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor. Bölgede, Kuzey Irak sınırından Türkiye'ye geçmek isteyen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Kış şartlarının tüm ağırlığıyla devam ettiği yaylalarda operasyonlar yapan Mehmetçik adeta destan yazıyor. Kato, Marinus ve Kerkür bölgelerinde kuş uçurtmayan güvenlik güçlerine havandan da destek veriliyor. Feraşin yaylasında teröristlerin geçiş güzergahlarını kapatan güvenlik kuvvetleri bölgeyi ablukaya alırken, teröristler ise kaçacak delik arıyor. Terörist avına çıkan Mehmetçik skorski tipi helikopterlerle karlı dağlara indirilip, operasyon sonunda tekrar helikopterle alınıyor. Helikopterle bölgeye indirilen komandolar yüksek rakımlı yaylaları didik didik arıyor. Feraşin yaylasında operasyonu tamamlayan komandoları almaya giden helikopter pilotunun kara batmamak için gösterdiği çaba saniye saniye cep telefonuna yansıdı. Helikopter pilotu yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan karlı dağlarda operasyon yapan askeri almak için gittiği bölgede helikopteri ile mahsur kalmamak için önemli manevralar yaptı. Pilot, askerleri alırken helikopterinin ön tarafını karın üzerine koyup, kara batmaması için arka tarafı da kara indirmeden dengede sağlayarak operasyondaki askerleri alıp yeniden havalandı.