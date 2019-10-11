Haberler » Güncel » Mehmetçikler için okullardan dualar yükseldi

Mehmetçikler için okullardan dualar yükseldi

Karabük Kayabaşı İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

11.10.2019 19:29Mehmetçikler için okullardan dualar yükseldi
Karabük Kayabaşı İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Karabük Kayabaşı İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusuyla (SMO) birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti. Okul bahçesinde Kayabaşı Camii imamı İsmet Ökten'in okuduğu Fetih Suresi'nin ardından öğrenciler Mehmetçik için dua ederek destek verdi.

Okul Müdürü Recep Börekci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını ifade ederek, "Türk ordusunun amacı güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Mehmetçiğimizin sağ salim gidip gelmeleri ve muvaffakiyetini cenabı haktan niyaz ederek, öğrencilerimizle birlikte cami imamızın destekleriyle bizlerde buradan dualarla onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi. - KARABÜK

Barış Pınarı Harekatı, Kayabaşı, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:57 (bağcılar'da çatı yangını; mahalleli sokağa döküldü
19:57 Botan nehri'ne giren mahmut, boğuldu
19:56 Zonguldak'ta terör operasyonu
19:56 İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı
19:55 Personel ve hasta yakınına saldıran şahıs tutuklandı
19:54 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üniversitelilerle buluştu
19:54 Karabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatı
11.10.2019 19:59:14