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Mehmetçikler yemin etti

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 30. dönem bedelli Mehmetçikler için yemin töreni düzenlendi.

11.10.2019 15:10Mehmetçikler yemin etti
Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 30. dönem bedelli Mehmetçikler için yemin töreni düzenlendi.

4 bin 999 Mehmetçiğin yemin ettiği törene, Vali Varol'un yanı sıra 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, eski Amasya Valisi Halil İbrahim Daşöz, kurum ve kuruluş müdürleri ile yurdun dört bir yanından gelen asker aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın coşkuyla söylenmesiyle başlayan programda Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı konuşma yaptı. Birliğe ilk katılan asker ve ailesine Vali Varol tarafından belge ile hediyeleri verildi.

Resmigeçitin ardından tamamlanan törenin sonunda vatandaşlar Vali Varol ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - AMASYA

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Kaynak: İHA

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