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Mehmetçikten anlamlı ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da ikamet eden Neve Şahhah taburcu olduktan sonra Mehmetçik tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.

06.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:55 Mehmetçikten anlamlı ziyaret
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da ikamet eden Neve Şahhah taburcu olduktan sonra Mehmetçik tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde ikamet eden 4 yaşındaki Neve Şavvah, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Akçakale Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edildi ve Mehmetçiklerimiz tarafından evinde ziyaret edildi." - ANKARA

Devlet Hastanesi, Telabyad, Güncel

Kaynak: İHA

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