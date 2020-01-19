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Mehmetçikten barış pınarı harekatı bölgesinde suriyelilere yardım

Mehmetçikten Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yardımMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyelilere yardımlarını sürdürdüğü belirtilerek, 'Sevgi paylaştıkça büyüyor' notuyla video paylaşıldı.

19.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:41
Mehmetçikten Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yardım
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyelilere yardımlarını sürdürdüğü belirtilerek, 'Sevgi paylaştıkça büyüyor' notuyla paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımlanan mesajda, Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyelilere yardımlarını sürdürdüğü belirtildi. Paylaşılan videoda ise askerlerin, halka ekmek dağıttığı görüntüler yer aldı. Mesajda, 'Sevgi paylaştıkça büyüyor. Kahraman Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor' denildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA) -
Mehmetçikten barış pınarı harekatı bölgesinde suriyelilere yardım

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: DHA


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