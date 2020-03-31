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Mehmetçikten 'Evde kal çağrısı'

Mehmetçikten 'Evde kal çağrısı' Hakkari'de vatani görevlerini yapan Mehmetçikler, 'Evde kal' mesajı verdi.

31.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:50
Mehmetçikten 'Evde kal çağrısı'
HAKKARİ - Hakkari 'de vatani görevlerini yapan Mehmetçikler, 'Evde kal' mesajı verdi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Türkiye 'de de etkisini artırdı. Salgının önüne geçmek için çağrılar da artarak devam ediyor. "Evde kal" çağrısına sınırda görev yapan Mehmetçikler de videoyla destek verdi. Aralarında Sındırgılılı Mehmetçiklerin de olduğu klipte evde kal çağrısı yapıldı. Hakkari Derecik 5. Hudut Taburu Glini Gediği Üs Bölgesindeki Mehmetçiklerin hazırladığı videoda, "Sevdiklerin için evde kal Türkiye" çağrısı yapıldı.
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Mehmetçikten ’Evde kal çağrısı’

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Hakkari, Güncel

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Mehmetçikten 'Evde kal çağrısı'
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