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Mehmetçikten evinden çıkamayan vatandaşlara yardım

Mehmetçikten evinden çıkamayan vatandaşlara yardım Milli Savunma Bakanlığı tarafından Korona virüs (Covid-19) nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlara yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor.

02.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:52
Mehmetçikten evinden çıkamayan vatandaşlara yardım
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından Korona virüs (Covid-19) nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlara yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şehit ve Gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor. Mehmetçiğimiz her zaman asil milletimizin yanında olmaya devam edecek" denildi. Ayrıca paylaşımda, yardımlara ilişkin görüntülere de yer verildi. Mehmetçikten evinden çıkamayan vatandaşlara yardım

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel

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Mehmetçikten evinden çıkamayan vatandaşlara yardım
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