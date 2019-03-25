- Mehmetçikten göçmenlere şefkat eli
VAN - Van
'ın Muradiye
ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler, jandarma ekipleri tarafından karınları doyurularak, ısınmaları için battaniye verildi. Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma
Karakol Komutanlığınca Van- Erciş
karayolu üzerinde yapılan faaliyette, 04 D 5633 plakalı minibüsteki kaçak göçmenlerin Karahan Mahallesi yakınlarında araçtan indirildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçmenler yakalanırken, kaçan araç sürücüsü Ç.E. ise yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı.39 Afganistan
uyruklu göçmen, Mehmetçik tarafından misafir edilerek karınları doyurulurken, sürücü Ç.E. ise gözaltına alındı.
Van, Jandarma, Muradiye, Yerel
Kaynak: İHA