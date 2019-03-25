25 Mart 2019, 14:47
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Mehmetçikten Göçmenlere Şefkat Eli

- Mehmetçikten göçmenlere şefkat eliVAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler, jandarma ekipleri tarafından karınları doyurularak, ısınmaları için battaniye verildi.

- Mehmetçikten göçmenlere şefkat eli

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler, jandarma ekipleri tarafından karınları doyurularak, ısınmaları için battaniye verildi.
Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığınca Van- Erciş karayolu üzerinde yapılan faaliyette, 04 D 5633 plakalı minibüsteki kaçak göçmenlerin Karahan Mahallesi yakınlarında araçtan indirildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçmenler yakalanırken, kaçan araç sürücüsü Ç.E. ise yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı.
39 Afganistan uyruklu göçmen, Mehmetçik tarafından misafir edilerek karınları doyurulurken, sürücü Ç.E. ise gözaltına alındı. Van, Jandarma, Muradiye, Yerel
Kaynak: İHA