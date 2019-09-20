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Mehmetçikten "kara kalem" resim sergisi

Teröristlerle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının fotoğrafları, Mehmetçiğin elinden kara kalem resimlere dönüştü.

20.09.2019 14:22Mehmetçikten
Teröristlerle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının fotoğrafları, Mehmetçiğin elinden kara kalem resimlere dönüştü.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla "Merhamet ve Güven Kaynağı Mehmetçik" konulu resim sergisi düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığında dün yapılan ve Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanlarının da katıldığı Gaziler Günü töreni kapsamında açılan resim sergisinde, teröristlerle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının fotoğraflarının kara kalem çalışmaları yer aldı.
Mehmetçik tarafından çizilen 70 eserin bulunduğu sergi, Anıtkabir, Harbiye Askeri Müzesi ile İstanbul ve Ankara'daki bazı alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla buluşacak.

Fırat, Güncel

Kaynak: AA

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