Haberler » Güncel » Haber

Mehmetçikten "kara kalem" resim sergisi

Teröristlerle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının fotoğrafları, Mehmetçiğin elinden kara kalem resimlere dönüştü.

20.09.2019 15:32
Teröristlerle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının fotoğrafları, Mehmetçiğin elinden kara kalem resimlere dönüştü.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla "Merhamet ve Güven Kaynağı Mehmetçik" konulu resim sergisi düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığında dün yapılan ve Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanlarının da katıldığı Gaziler Günü töreni kapsamında açılan resim sergisinde, teröristlerle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının fotoğraflarının kara kalem çalışmaları yer aldı.
Mehmetçik tarafından çizilen 70 eserin bulunduğu sergi, Anıtkabir, Harbiye Askeri Müzesi ile İstanbul ve Ankara'daki bazı alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla buluşacak.
Mehmetçikten

Fırat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca Açıklaması
16:06 Ceviz ağacından düşen yaşlı kadın ağır yaralandı
16:06 Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Kulübü'nden bir madalya daha
16:06 Ukrayna'da iki türk kızını öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12...
16:05 Yavuz Sultan Selim Han vefatının 499'uncu yıl dönümünde anıldı
16:04 Doğankent'te taşımalı eğitim toplantısı yapıldı
16:04 "Şehirleri çirkinleşmiş bir medeniyet öne çıkamaz"