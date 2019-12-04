Haberler » Güncel » Mehmetçikten minik Pınar'a ziyaret - Haber

Mehmetçikten minik Pınar'a ziyaret

BARIŞ Pınarı Harekatı sırasında Tel Abyad'da doğum sancıları üzerine Mehmetçik tarafından hastaneye yetiştirilen ve doğan kızına, harekattan esinlenerek 'Pınar' adını veren Suriyeli aile, askeri heyet tarafından evinde ziyaret edildi.

04.12.2019 22:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:24Mehmetçikten minik Pınar'a ziyaret

BARIŞ Pınarı Harekatı sırasında Tel Abyad'da doğum sancıları üzerine Mehmetçik tarafından hastaneye yetiştirilen ve doğan kızına, harekattan esinlenerek 'Pınar' adını veren Suriyeli aile, askeri heyet tarafından evinde ziyaret edildi. Askerlerin çeşitli hediyeler verdiği Suriyeli aile ise Mehmetçiğe bir kez daha teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı sırasında doğum sancısı tutan ve Türk askeri tarafından hastaneye yetiştirilen Suriyeli ailenin Tel Abyad'daki evlerinde ziyaret edildiğini bildirdi. Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı 'Pınar' ismi verilen bebekle, kardeşlerine çeşitli hediyeler götüren Mehmetçik, doğumuna vesile oldukları bebeği de sevdi. Askerlere şükranlarını ileten bebeğin babası da kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok şükür bir sorun yok. Ama herhangi bir sorun olursa yetkililere veririz. Eşimin mutlaka ameliyatla doğum yapması gerekliydi ama burada hastane yoktu. Biz Türk askerlerine haber ilettik, geldiler ve bizim durumumuzu gördüler. Türk askeri bizim için elinden geleni yaptı, onlara teşekkür ederiz. Hatta bizi sivil araçla değil, kendi askeri araçlarıyla Türkiye'deki hastaneye götürdüler. Eşim ameliyatla doğum yaptı, çok şükür durumları iyi. Hastanede geçen sürede Türk askeri bizi hiç yalnız bırakmadı, teşekkür ederiz. Şu an bir ihtiyacımız yok, teşekkür ederiz. Bir ihtiyacımız olursa yetkililere söyleriz."

PINAR BEBEK, ASKER AMCALARINI AĞIRLADI

Öte yandan Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Tel Abyadlı Ziheyye kardeşimiz Mehmetçiklerimiz tarafından 25 Ekim'de Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırılmış ve dünyalar tatlısı Pınar bebeği dünyaya getirmişti. Tel Abyad'daki evine dönen Pınar bebek ve kardeşleri asker amcalarını ağırladı" denildi.



Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:47 Spor gürses kılıç: coşkulu bir oyunla, güzel bir akşam oldu - Haber
23:46 İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü - Haber
23:45 Adıyaman polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı - Haber
23:44 Ruhsatsız tüfeğini temizlerken kendini vuran genç öldü - Haber
23:42 Husiler koalisyon güçlerine ait iki keşif uçağını düşürdüklerini iddia etti - Haber
23:35 Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi - Haber
22:13 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
21:28 Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik - Haber
21:20 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi - Haber
19:50 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı - Haber
4.12.2019 23:53:18