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Mehmetçikten sıcak ikram

Barış Pınarı Bölgesi'nin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçikler, Suriyeli kardeşlerine ikramda bulunuyor.

26.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:40 Mehmetçikten sıcak ikram
Barış Pınarı Bölgesi'nin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçikler, Suriyeli kardeşlerine ikramda bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mehmetçiğin yol kontrol noktalarında yaptığı arama -tarama faaliyetleri sırasında yaptığı ikramlardan görüntü paylaşılarak, "Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için Barış Pınarı Bölgesi'nin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize sıcak içecek ikram ederek soğuk günlerde içlerini ısıttı" denildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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