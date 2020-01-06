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Mehmetçikten Suriyeli Neve'ye ziyaret

SURİYE'nin Tel Abyad kentinde rahatsızlanan ve Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi edilerek, taburcu edilen Suriyeli Neve Şevvah'i (4) Mehmetçik evinde ziyaret etti.

06.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:40 Mehmetçikten Suriyeli Neve'ye ziyaret

SURİYE'nin Tel Abyad kentinde rahatsızlanan ve Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi edilerek, taburcu edilen Suriyeli Neve Şevvah'i (4) Mehmetçik evinde ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde ikamet eden 4 yaşındaki Neve Şavvah, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Akçakale Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edildi ve Mehmetçiklerimiz tarafından evinde ziyaret edildi" denildi.

Paylaşılan videoda ise küçük kızın babasının, "Allah Türkiye'den razı olsun. Kızımı Türkiye'ye götürüp ameliyat yaptılar. Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyetine çok teşekkür ederiz. Bu iyiliği bize kimse yapmadı. Bunu unutmayacağız" ifadeleri yer aldı.



Devlet Hastanesi, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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