Mehmetçikten terör örgütünün mayınlı saldırısında yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye
Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da YPG/PKK'nın evine tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye hediye etti.
18.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:20
Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da YPG/PKK'nın evine tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye hediye etti.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Mehmetçik, Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu gözlerini kaybeden, bacakları ve sol kolunu kullanamayan kız çocuğunu evinde ziyaret etti.
Askerler, çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Mehmetçik, Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu gözlerini kaybeden, bacakları ve sol kolunu kullanamayan kız çocuğunu evinde ziyaret etti.
Askerler, çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.
Kaynak: AA