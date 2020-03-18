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Mehmetçikten terör örgütünün mayınlı saldırısında yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da YPG/PKK'nın evine tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye hediye etti.

18.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:20
Mehmetçikten terör örgütünün mayınlı saldırısında yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye
Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da YPG/PKK'nın evine tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye hediye etti.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Mehmetçik, Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu gözlerini kaybeden, bacakları ve sol kolunu kullanamayan kız çocuğunu evinde ziyaret etti.
Askerler, çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Telabyad, YPG, Güncel

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