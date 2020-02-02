Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken trafik kazasına üzerinden birden fazla aracın geçmesi nedeniyle cesedi parçalanan Mehtap Ateş'in ölümüne sebep olduğu öne sürülen kişinin H.Ö. isimli hafif ticari araç sürücüsü olduğu saptandı. Şüphelinin kazanın ardından bir akaryakıt istasyonuna girdiği ve aracın arka lastiğine sıkışan Ateş'e ait montu çıkartıp, çöpe attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün (Cumartesi) saat 06.00 sıralarında D-400 Karayolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, bir süre önce duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluşmak için Konya'dan Ceyhan'a geldi. Mehtap Ateş, sabahın erken saatlerinde gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille il merkezine yola çıktı. Alkol aldığı öne sürülen genç kadın, tuvalet ihtiyacının olduğunu belirtip, Murat A.'dan otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inen kadın, uzun zaman geçmesine rağmen geri dönmeyince Murat A. ve Doğan T., kendisini aramaya başladı. Yolda yaklaşık 100 metre boyunca savrulmuş ceset parçalarının olduğunu fark eden ikili, kıyafetlerinden Mehtap Ateş olduğunu anlayıp, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polisler, ceset parçalarının yanında Ateş'in kimliğini ve üzeri kanlı fotoğrafını buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ateş'in kazaya kurban gittiğini ve üzerinden çok sayıda aracın geçtiğini saptadı. Çalışmalarını sürdüren polis, Ateş'e ilk olarak H.Ö. isimli kişinin kullandığı hafif ticari aracın çarptığını belirledi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polisin yaptığı çalışma sonucu Ateş'e çarpıp kaçan ve ölümüne neden olduğu öne sürülen hafif ticari aracın kazanın ardından bir akaryakıt istasyonundaki görüntülerine ulaşıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracı park eden H.Ö.'nün aracın arka lastiğine takılan Ateş'in montunu çıkartıp, çöpe attığı, ardından da hasarı kontrol ettiği ve tamir etmeye çalıştığı görüldü. Polis, izini sürdüğü aracı Adana Havaalanı'nda park halinde buldu. Araca el konulurken, H.Ö.'nün ise İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.