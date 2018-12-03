Mehtap Meral'den İlhan Şeşen'li ve Bol Şiirli Bir Kış Albümü

İLHAN ŞEŞEN SÜRPRİZİ…

Sevilen sanatçı İlhan Şeşen'e ait bir şarkının da bulunduğu albümdeki bir diğer sürpriz ise şair kimliğiyle de tanınan Mehtap Meral'in dört şiirini de kendi müzikleriyle seslendirmesi oldu. Minimal ve akustik altyapısıyla tam bir kış albümü olan "Yanlışlar Kraliçesi"nin müzik yönetmenliğini de Mehtap Meral üstleniyor.

BİR İNCİR AĞACI GİBİ YAYILABİLMEK DÜNYAYA…

Albümdeki şiirlerden birinin adı olan "incirin içindeki arı" nın hikayesini anlatan Mehtap Meral, hepimizi aşkı yaratmak için ölen incir arılarına benzetiyor… "Yediğimiz incirin içinde dışarı çıkamamış ve ölmüş bir arı olduğunu bilmek" ne katardı bize, şairin dediği gibi "ballı incirleri hep beraber yiyebilmek" ve bir incir ağacı gibi yayılabilmek için dünyaya Mehtap Meral şarkı ve şiirleriyle …