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Mehter fetih için yürüdü ve çaldı, evde kalanlar camlara çıktı

Bursa'nın fethinin 694. yıldönümü, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri sebebiyle sadece mehter takımının geçişi ve mini konseriyle gerçekleşti.

06.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:13
Mehter fetih için yürüdü ve çaldı, evde kalanlar camlara çıktı
Bursa 'nın fethinin 694. yıldönümü, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri sebebiyle sadece mehter takımının geçişi ve mini konseriyle gerçekleşti. Sur Kapısı'ndan (Yerkapı) başlayan yürüyüş, Osmangazi Han Türbesi önünde verilen kısa konserle son buldu. Tarihi Bursa Mehter Takımı üyelerinin maske takması ve sosyal mesafeyi koruması dikkat çekerken, "evde kal" çağrısına uyan Bursalılar ise Mehter Takımı'nı camlardan alkışladı.

Çin'de ortaya çıkan, İtalya ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle yapılamayan Bursa'nın fethi kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği sade bir mehter yürüyüşü ile gerçekleştirildi. Üftade Hazretleri Türbesi'nin yanında yer alan Bursa Sur Kapısı'ndan başlayan yürüyüş, Kavaklı'dan devam ederek, Tophane'deki Osmangazi Türbesi önünde sona erdi. Bursa Mehter Takımı üyeleri, türbe önünde mini konser vererek, etkinliği sonlandırdı. Mehter takımının cadde ve sokaklardan geçişi, Bursalıların büyük ilgisini çekti. Osmanlı savaş marşlarını duyunca telefonlarına sarılan vatandaşlar, farklı anı ölümsüzleştirdi. Bursa Mehter Takımı üyeleri, etkinlik sırasında 'üzerinde' Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın imzası ile 'evdekalbursa' tagı yer alan, 'Bursa'nın fethinin 694. yılı kutlu olsun' yazılı pankartı da taşıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi, Bursa, Sur, Güncel
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