Mehter Marşı'na Eşlik Eden Robot İlgi Odağı Oldu

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:20



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:20

BURSA Endüstri Zirvesi'nde sergilenen Mehter Marşı ile dans eden robot, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.Bursa Metal İşleme Teknolojileri, Bursa Sac İşleme Teknolojileri, Otomasyon ve Kaynak Teknolojileri Fuarı'nı kapsayan 'Bursa Endüstri Zirvesi', ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 60 ülkeden 346 sektör temsilcisini aynı çatı altında buluşturan zirvede yeni nesil birçok ürün katılımcılarla buluşturuldu. Kurulan devasa stantları ziyaret edenlerin en çok ilgisini çeken ise Japon teknoloji devi Hyundai'nin ürettiği Mehter Marşı'na eşlik eden 3 metrelik robot oldu.Balkan Robotik Genel Müdürü Mutlu Balkan, "Bu ürün müşterilerimizin çok ilgisini çekti. Bununla endüstriyel ürünleri insana yakın göstermiş olduk. Endüstriyel robotlar hayatımızın her alanına girdi. Uzayda robotlar çalışıyor. Fabrikalarda artık insanlarla sürekli yan yanalar. O yüzden insanlara bu robotu nasıl daha yakın gösterebiliriz diye düşündük. İnsanlar fabrikalarda sürekli robotları göre göre korkmaya başladı. Dünyada iş alanı da artıyor. O iş alanlarında çalışan robotların sayısı da artıyor. 1965 yılından 2008 yılına kadar 1 milyon iş yapan robot kurulmuş, fakat 2008'den 2018'e kadar 1 milyon robot daha girmiş hayatımıza. 2023'e kadar 1 milyon robot daha girecek. 2024 itibariyle dünya genelinde 3 milyon robot çalışıyor hale gelecek. Bunların emekli olanlarını da düşünürsek robotik çok ciddi bir sektör haline gelmiş durumda" dedi. - Bursa