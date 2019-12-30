Haberler » Dünya » Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı - Haberler

Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı

Bursa Mehter Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türk kültür festivali Festiculture'de Fransız ve Türk milli marşlarını çaldı

30.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:31 Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı
Bursa Mehter Takımı, Fransa'nın başkenti 'te düzenlenen Türk kültür festivali Festiculture'de Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı.

Fransa'da Türk kültürünü tanıtmak amacıyla on yıldır Lyon bölgesinde düzenlenen Festiculture, bu yıl ilk kez Paris'e taşındı. Festival için Türkiye'den gelen Bursa Mehter Takımı, üç gün süren programın açılışında önce Fransız milli marşı La Marseillaise'i sonra da Türk milli marşını çaldı. Mehter takımının seslendirdiği tarihi marşlar ve salonda yaptığı yürüyüşler festivale katılan Türk ve Fransız ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Elli binden fazla kişinin ziyaret ettiği festivale Türkiye'den dizi oyuncuları ve yazarlar da katıldı.
Euronews.com'da Görüntüle

Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:21   Avustralya'da devam eden yangınlarda 1 itfaiye eri öldü - Haberler
16:16   Çavuşoğlu tezkere konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti-Detay - Haberler
16:12   Kars'ta ilk kez omurilik ameliyatı yapıldı - Haberler
16:05   İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Haberler
16:02   Bozüyük'te 3 araç birbirine girdi; 7 yaralı - Haberler
16:00   Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı - Haberler
15:37   Otomobilin çarptığı bisikletli öğrenci hayatını kaybetti - Haberler
15:35   Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
15:32   Metrobüs hattında çalışacak yeni aracın testine başlandı - Haberler
30.12.2019 16:28:32