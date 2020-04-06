Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mehter takımından yol kontrolündeki emniyet güçlerine konser

Mehter takımından yol kontrolündeki emniyet güçlerine konser Korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek konser veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, bu kez de hafta sonu Datköy kontrol noktasında görev başındaki emniyet görevlileri için...

06.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:16
Mehter takımından yol kontrolündeki emniyet güçlerine konser
ANTALYA - Korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek konser veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, bu kez de hafta sonu Datköy kontrol noktasında görev başındaki emniyet görevlileri için konser verdi.
Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı bu kez Korona virüsle mücadele kapsamında canını dişine takıp gece gündüz çalışan emniyet çalışanları için konser verdi. Korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak mahalle mahalle gezerek moral konserleri veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, hafta sonu Korkuteli Antalya karayolu kontrol noktasında çalışan emniyet personeline konser verdi. Mehter takımını İiçe merkezindeki 8 mahalle muhtarı da yalnız bırakmadı. Maske ve eldivenlerle konser veren mehtere emniyet personeli ile yoldan geçen vatandaşlar da alkış ve ıslıklarla eşlik ettiler. Kargalık ve İmrahor mahallelerindeki konserin ardından mehter konserleri son buldu. Mehter takımından yol kontrolündeki emniyet güçlerine konser

Kaynak: İHA

Etiketler: Korkuteli, Yerel

Haberin Videosu :

Mehter takımından yol kontrolündeki emniyet güçlerine konser
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Mehter takımından yol kontrolündeki emniyet güçlerine konser - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

14:05: Başkale'de konteyner kente yerleşim başladı - Haberler 14:04: Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı - Haberler 14:02: Adana Şehir Hastanesinde korona hastalarına "kan değişimi" tedavisi - Haberler 13:57: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Haberler 13:55: Suriyeli çocuk dilenciler, yasak dinlemedi - Haberler 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 12:03: Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler - Haberler 11:51: Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok - Haberler 11:44: Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi - Haberler 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?