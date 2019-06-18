18.06.2019 13:16
Haberler» Güncel» Haber

Mehteran Bölüğü Dolmabahçe Sarayı'nda konser verdi

Mehteran Bölüğü Dolmabahçe Sarayı

GENELKURMAY Başkanlığı Harbiye Askeri Müze Mehteran Bölüğü, Dolmabahçe Sarayı'nda konser verdi.

GENELKURMAY Başkanlığı Harbiye Askeri Müze Mehteran Bölüğü, Dolmabahçe Sarayı'nda konser verdi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği konser 40 dakika sürdü.
Sarayın ana kapısından giriş yapan mehteran bölüğü, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Mehteran bölüğü Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı önünde 40 dakika boyunca konser verdi. "Mehter Marşı", "Genç Osman", "Hücum Marşı" gibi birçok eserin seslendirildiği konseri yerli ve yabancı turistler ilgiyle dinledi. Bazı turistler cep telefonuyla konseri kaydetti bazıları ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Genelkurmay Başkanlığı Harbiye Askeri Müze Mehteran Bölüğü yaz boyunca her salı günü Dolmabahçe Sarayı'nda vereceği konser, ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Harbiye Askeri Müze, Genelkurmay Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:37 Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile ne konuştuğunu açıkladı
14:37 KARABÜK Safranbolu ya Tayvanlı ve Çinli turist ilgisi
14:36 Türksat, 'Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu'na iletişim sponsoru olacak
14:36 Bem-Bir-Sen'den 6 belediyeye 'sendikal baskı' iddiasıyla suç duyurusu
14:36 Mursi için gıyabında cenaze namazı
14:36 Moğolistan Gazeteciler Konfederasyonu'ndan AA'ya ziyaret
14:35 Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı