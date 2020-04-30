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Mehteranlar Fetih Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp evde kal çağrısı yaptı

Mehteranlar Fetih Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp evde kal çağrısı yaptıDÜZCE Belediyesi Mehteran takımı, Fetih Marşı'nı koronavirüs salgınına uyarlayarak evde kal çağrısı yaptı.

30.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:39
Mehteranlar Fetih Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp evde kal çağrısı yaptı
DÜZCE Belediyesi Mehteran takımı, Fetih Marşı'nı koronavirüs salgınına uyarlayarak evde kal çağrısı yaptı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Düzce Belediyesi Mehteran Takımı, Fetih Marşı'nı yeniden uyarlayarak 'Evde Kal' mesajı verdi. Mehteran takımı, "Bugünlerde geçecek, hasret sona erecek. Elbet bir gün bitecek, sıkıntılar dinecek. Düzce sensin, Düzce sen gönüldesin evde kal. Hayat ve sıhhat var evde kal. Türkiye güzel günler gelecek, salgın sona erecek. İnsanlar kavuşacak, özlemler son bulacak. Düzce sensin, Düzce sen gönüldesin evde kal. Hayat ve sıhhat var evde kal Türkiye" sözleriyle çağrıda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. Mehteranlar Fetih Marşı’nı koronavirüse uyarlayıp evde kal çağrısı yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Evde Kal, Düzce, Güncel, Haber

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