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Mehteranlar sağlık çalışanlarına moral için çaldı

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, sağlık çalışanlarına moral için Korkuteli Devlet Hastanesi bahçesinde konser verdi.

01.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:39
Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, sağlık çalışanlarına moral için Korkuteli Devlet Hastanesi bahçesinde konser verdi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan ve "Evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlara moral vermek amacıyla sokak konserleri veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, bu kez de sağlık çalışanları için Korkuteli Devlet Hastanesi bahçesine gelerek konser verdi.
Maske ve eldiven kullanarak bazı marş ve eserleri seslendiren mehter takımına sağlık çalışanları da ıslık ve alkışlarla eşlik etti.
Yaklaşık yarım saat süren ve renkli görüntülerin yaşandığı konserin ardından mehter takımı sağlık çalışanlarına başarı dileyerek ayrıldı.
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Mehteranlar sağlık çalışanlarına moral için çaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Korkuteli, Güncel

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Mehteranlar sağlık çalışanlarına moral için çaldı
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