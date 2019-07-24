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Mehterli törenle başlayan Çeşme-Atina seferlerine ara verildi

İzmir'in Çeşme ilçesi ile Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Lavrion Limanı arasında başlayan feribot seferlerine 30 Temmuz'a kadar ara verildiği açıklandı.

24.07.2019 13:47 Mehterli törenle başlayan Çeşme-Atina seferlerine ara verildi
İzmir'in Çeşme ilçesi ile Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Lavrion Limanı arasında başlayan feribot seferlerine 30 Temmuz'a kadar ara verildiği açıklandı.

Çeşme ilçesi ile Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Lavrion Limanı arasında, 30 Haziran tarihinde feribot seferleri başlamıştı. Çeşme Ulusoy Limanı'nda mehterli törenle başlayan feribot seferleriyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği adlı firma, Ege'nin iki yakasında turizme ve ihracata büyük katkı sağlaması beklenen seferlerin 30 Temmuz'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Bilet bedelleri geri iade ediliyor

Şirketin internet sayfasında yapılan duyuruda, "Teknik sebeplerle seferlerimize 30 Temmuz 2019 tarihine kadar ara verilmiştir. Bu sorun giderilene kadar web sitemiz üzerinden bilet satışlarımız durdurulmuştur. Bilet bedelleriniz ödeme yapmış olduğunuz kartlarınıza iade edilecektir. Sorularınız için PNR numaralarınız ile birlikte info@aegeanseaways.com adresine e-posta gönderebilirsiniz" denildi.

Öte yandan şirketin Ulusoy Limanı'na yakın yerde kiraladığı büronun da bir süredir kapalı olduğu görüldü. - İZMİR

Yunanistan, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

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