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Meizu 17 Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yeni amiral gemisi Meizu 17'nin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

Meizu 17 Özellikleri

Son sızıntıya göre, Meizu 17, 90Hz yenileme hızına sahip 6.

27.03.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:34
Meizu 17 Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı
Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu 'nun yeni amiral gemisi Meizu 17'nin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

Meizu 17 Özellikleri

Son sızıntıya göre, Meizu 17, 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç OLED ekrana sahip olacak. Qualcomm 'un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 865'den güç alacak telefonda LPDDR5 RAM bulunacak, depolama alanı UFS 3.0 olacak. Ana kamerası 64 megapiksel olacak. Birincil kameraya 20 megapiksel geniş açılı ve 12 megapiksel telefoto lens eşlik edecek. Telefon, 30W hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh batarya ile gelecek. İnce ve hafif bir telefonla karşılaşacağız. Telefonun en kalın noktası 8mm, ağırlığı da 185 gram olacak.

Meizu 17 Fiyatı

Meizu 17, farklı depolama ve ram seçenekleriyle satışta olacak. 8GB RAM 128GB depolama alanlı Meizu 17 fiyatı 3999 Yuan, 8GB RAM 256GB depolama alanlı Meizu 17'nin fiyatı 4299 Yuan, tepe modelin (12GB RAM 256GB depolama) fiyatı 4699 Yuan olacak.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Qualcomm, Meizu, Teknoloji

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