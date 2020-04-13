Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Meizu 17 Lansman Tarihi Ne Zaman?

Merakla beklenen Meizu 17 akıllı telefonun lansman tarihi ve özellikleri ile ilgili söylentiler devam ediyor. Çin merkezli teknolojisi üreticisi Meizu'nun yeni akıllı telefonu Meizu 17'yi 26 Nisan tarihinde tanıtacağı söyleniyor.

13.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:53
Meizu 17 Lansman Tarihi Ne Zaman?
Merakla beklenen Meizu 17 akıllı telefonun lansman tarihi ve özellikleri ile ilgili söylentiler devam ediyor. Çin merkezli teknolojisi üreticisi Meizu'nun yeni akıllı telefonu Meizu 17'yi 26 Nisan tarihinde tanıtacağı söyleniyor.

5G özelliğine sahip olması beklenen akıllı telefon, şirketin piyasaya süreceği ilk 5G destekli telefon olma özelliğine sahip. Bunun yanı sıra Meizu 17 akıllı telefonun 8GB/ 12GB RAM ve 128GB/ 256GB dahili hafıza seçenekleriyle piyasaya sunulacağı da söylentiler arasında. Telefonun Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip olacağı belirtiliyor.

Meizu 17 tanıtım tarihi ortaya çıktı

Söylentilerin haricinde yeni akıllı telefon Meizu 17'nin görüntüleri de yayılmaya başladı. Ortaya çıkan ön yüz görüntülerine göre, telefon ön kamerası ekrana gömülü, sağ üst köşede yer alacak şekilde tasarlanmış. Kamera tasarımıyla Meizu 17, pek çok telefondan çok daha farklı görünüyor. Telefonun en çok dikkat çeken özelliği ise batarya göstergesinin ön yüz kamera kısmına yerleştirilmiş olması. Meizu firması, bu sayede ekranda yer açarken, kameranın bulunduğu alanı da akıllıca bir şekilde değerlendirmiş. Batarya halkası ön yüz kamerasının çevresini sarıcak şekilde tasarlanmış ve hemen yan kısmında % olarak kalan pil oranı göstergesi konulmuş.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Meizu, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Teknoloji ››Meizu 17 Lansman Tarihi Ne Zaman? - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

13:30: Kayınvalidesini tüfekle başında vurdu - Haberler 13:28: Bulgaristan'da korkutan ayin: Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti - Haberler 13:28: Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında - Haberler 13:23: Mutfağa giren emekli öğretmenden 'korona savar kırmızı pancar turşusu' - Haberler 13:21: Tosya'da kumar baskını, 8 gözaltı - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi