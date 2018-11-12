Mekan 2018' Ödülleri Sahiplerini Buldu

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:19



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:19

İÇ Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde okuyan öğrencilerin final projeleriyle katıldıkları geleneksel hale gelen 'Mekan 2018' yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. 55 projenin katıldığı yarışmanın önemine değinen Prof. Dr. Gülay Usta, "Burası öğrencilerin kendilerini kanıtlayacakları bir ortam. Önemli mimarlara baktığımızda birçoğunun yarışma geçmişi olduğunu görüyoruz" dedi.İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nün ev sahipliğini üstlendiği ve gelenekselleşen 'Mekan 2018 Kolokyum, Ödül Töreni ve Sergi Açılışı' İKÜ Önder Öztunalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında ödüllerin paylaşıldığı yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 55 proje katıldı. Yarışmaya katılan projeler İKÜ'de sergilendi. Sergi sonrası düzenlenen ödül törenine İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülay Usta, İç Mimar Gönül Ardal, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Ödül töreninin ardından ise Mekan 2018 Kolokyumu düzenlendi."HER YIL DAHA NİTELİKLİ PROJELER GELİYOR"Ödül töreni öncesi konuşan Prof. Dr. Gülay Usta, Mekan 2018 yarışmasının 2012 yılından bu yana düzenlendiğini belirtti. Öğrenciler arasında güzel bir rekabet ortamı oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Prof. Dr. Usta, "Ulusal bir jüri kuruyoruz, hem akademisyenler hem de sektördeki önemli iç mimarlardan oluşan bir jüri heyetimiz var. Bu yıl 55 proje katıldı. Amaç, öğrenciler arasında yapıcı bir rekabet ortamı oluşturmak. Farklı okullardan gelen bitirme projeleri de yarışmada yer aldı. Yarışmanın giderek tanınırlılığı arttıkça daha nitelikli projeler geliyor ve biz katılımdan çok memnunuz" dedi."ÖNEMLİ MİMARLAR YARIŞMA KÖKENLİ"Öğrencilere bu tür yarışmalara katılmaları tavsiyesinde bulunan Usta, "Yarışma, çok önemli bir platform ve aslında uluslararası boyutta çok önemli. Önemli mimarlara baktığımızda bir çoğunun yarışma geçmişi olduğunu görüyoruz. Aslında burası öğrencilerin kendilerini kanıtlayacakları bir ortam.Bunu denemeleri gerektiğini söyleyebilirim. Yarışmalar hep kazanmak üzerine kurulmuş ancak katılmak da çok önemli" değerlendirmesinde bulundu."TASARIMLAR BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"Jüride yer alan İç Mimar Gönül Ardal ise çok farklı tasarımların yer aldığı ve seçim yapmakta zor anlar yaşadığını ifade etti. Ardal, "Çok farklı tasarımlar vardı ve farklı üniversitelerden farklı konularda projeler geldi. Çok güzel çalışmalar görme şansımız oldu. Farklı konuların olması karar verirken beni biraz zorladı. Değerlendirmemde iç mimari ölçekte yapılmış mı ona dikkat ettim. Çok güzel çalışmalar olduğu için karar vermekte son aşamalarda zorlandık. Bu keyifli çalışmaları görüyor olmak bizim için mutlu edici" diye konuştu."MAHALLE ODAKLI BİR PROJE TASARLADIM"Mansiyon ödüllerinde tasarımıyla birinciliğe layık görülen İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Selen Şadutlu,"İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden geçen dönem mezun oldum.Bitirme projesinde bana Ataköy 4. Kısım Çarşı verildi. Buradaki ihtiyaçları tahlil ederek analizleri yaparak mahalle ölçeğinde bir proje tasarladım. Üzerinde mevcut bir çatı örtüsü vardı. Önce onu yenileyip daha da rehabilite ederek buradaki yapı sorununu ele alarak AVM'lerden bağımsız mahalle ölçeğinde bir yapı oluşturmaya çalıştım. Mahallede ne olması gerekiyor, neye ihtiyaç varsa yer aldı. Eski ve kullanışsız çatıyı yeşille birleştirdim" ifadelerini kullandı.Yarışmada birincilik ödülüne Marmara Üniversitesi'nden Kaan Can Şahinoğlu, ikinciliğe TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden Başak Lale ve Hande Yıldız Çekindir, üçüncülüğe ise Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Buğra Bilgen layık görüldü. Mansiyon ödüllerinde ise birinciliği İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Selen Şadutlu, ikinciliği Mimar Sinan Üniversitesi'nden Meryem Bayramoğlu, üçüncülüğü ise Şeyma Kurtuluş ve Ümmühan Azade Gülmez kazandı. - İstanbul