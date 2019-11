Mekan 2019'un birincisi İKÜ'den

Mekan 2019'un birincisi İKÜ'denİSTANBUL - Bu yıl altıncı kez düzenlenen Mekan 2019/ İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmanın birincilik ödülü İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Dilay Dağlar'ın olurken, yarışmanın ikincisi Sina Ünal, üçüncüsü ise Merve Serttaş oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Mekan 2019/ İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması'nın sonuçları açıklandı. İç Mimarlık Bölümü ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerini ortak bir platformda buluşturmak ve yapıcı bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya öğrenciler, bitirme projeleriyle katıldı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan 52 öğrencinin katıldığı yarışmanın birincisi İKÜ'den Dilay Dağlar olurken, ikinci MEF Üniversitesi'nden Sena Ünal, üçüncü İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Merve Serttaş oldu. Mansiyon ödüllerini ise Kadir Has Üniversitesi'nden Çisem Nur Yıldırım, İzmir Ekonomi Üniversite'nden Lal Dalay ve Fatih Sultan Mehmet Üniversite'nden Ebru Dazkır aldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, İKÜ Ataköy Kampüsü'nde düzenlenen törenle; İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, İKÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esin Kasapoğlu ve İKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülay Usta tarafından takdim edildi."Yarışma, tasarım dünyasında iyi bir yer almaya başladı"Yarışmaların, öğrencilerin vizyonlarının gelişimine katkı sağlayacağını dile getiren Prof. Dr. Gülay Usta, "Bu yarışmadaki amaç Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta okuyan tüm iç mimarlık bölümlerinin öğrencilerini buluşturmak, tatlı bir rekabet ortamı oluşturmak ve motivasyon sağlamak. Her yıl çok farklı okullardan katılım oluyor. Her okulun misyonu, vizyonu farklı. Yarışma sayesinde okullardaki bu farklılıkları, vizyonları ve tasarıma bakış açılarını sergileme imkanı buluyoruz. Bu yarışma, tasarım dünyasında da iyi bir yer almaya başladı. Özellikle mesleğin başında olan öğrenciler için kendilerini tanıtmak adına prestijli bir yol. Mimarlık tarihine ve iç mimarlığa baktığımızda, önemli ve çok bilinen tasarımcıların ve mimarların hep böyle yarışmalarla var olduğunu görüyoruz" dedi."En önemli nokta projenin ruhu"Yarışmaya katılan tüm öğrencileri cesaretlerinden dolayı kutlayan jüri üyelerinden iç mimar Gönül Erdal, "Her biri birbirinden farklı projeleri değerlendirmek çok güzeldi. Burada ikinci kez jüri üyeliği yapıyorum ve öğrencilerle bir arada olmak çok büyük keyif. Birinciyi belirlerken öncelikle oluşturulan senaryonun tasarımla ilişkisini değerlendirdik. Ama en dikkat ettiğimiz nokta, projenin ruhunun sunulma şekli oldu. Tüm bunları bir araya getiren arkadaşlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu."İç mimarlığı bağımsız düşünmek mümkün değil"Yarışmanın birincisi Dilay Dağlar ise aldığı eğitimin bu başarıda çok etkili olduğunu dile getirerek, "Mimarlık biraz da kendini geliştirme ile alakalı. Aynı zamanda farklı disiplinlerde de eğitim almaya çalışıyorum. İç mimarlık bölümünden mezun oldum ama mimarlık öğrenimine devam ediyorum. İç mimarlığı bağımsız düşünmek mümkün değil bu nedenle diğer ölçeklerde de araştırmalar, çalışmalar yapmaya devam ediyorum. Projem, Beyoğlu'unda bulunan bir binanın kültür merkezi için dönüşüm projesiydi. On iki katlı bir yapı olan söz konusu binayı, kolektif araştırmaya olanak verebilecek bir kültür merkezi haline getirmeye çalıştım. Aynı zamanda İstiklal Caddesi'ni de mekanın içine alabileceğim bir çalışma yürütmeye çalıştım" diye konuştu.