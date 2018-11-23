Mekanda Adalet Derneği, Daha Adil Kentler İçin Çalışıyor

Fark yaratan çalışmaların kısa videolarının hazırlanıp internette ve televizyonda yayınlanmasıyla projelerin görünürlük kazanmasını ve izleyenlere ilham vermesini hedefleyen Fark Yaratanlar programı, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı artırmayı amaçlıyor.

Onuncu sezonun üçüncü Fark Yaratan'ı daha adil, daha demokratik ve daha ekolojik kentler yaratma amacıyla disiplinler arası çalışmalar yürüten Mekanda Adalet Derneği oldu.

Şehircilik uzmanı Yaşar Adnan Adanalı öncülüğünde 2016 yılında kurulan Mekanda Adalet Derneği, toplumsal adalet çıkış noktasıyla toplumun bütün gruplarının kullanabileceği sağlıklı ve güvenli bir çevre yaratmayı amaçlıyor. Çocuk, kadın, yetişkin ya da genç gibi farklı toplumsal grupların mekanı kullanma ihtiyaçlarındaki farklılıkları araştırarak "Daha adil bir çevrede yaşamamız mümkün mü?" sorusuna yanıt arayan dernek, şehrin görünen yüzünün ötesinde onu anlamak ve yerinde yaşamak için yürüyüşler organize ediyor. Mekanda Adalet Derneği, eğitimler ve seminerler düzenlemenin yanı sıra, kentsel ve kırsal mekanda verilen adalet mücadelelerini görünür kılmak için Beyond Istanbul ve Mekanda Adalet Derneği Ajansı üzerinden basılı ve online içerikler de üretiyor. Katılımcı şehir planlama süreçleri geliştirmek için şehir plancıları, mimarları, sosyal bilimcileri ve gazetecileri bir araya getiren çalışmalar yapıyor.

Çocukların gözünden şehir hayatı - 95cm: Mega Kentin Mini Yurttaşları

Mekanda Adalet Derneği, görsel hafızayı pekiştirme amacıyla hayata geçirdikleri Umut Arşivi'nde aynı zamanda çektikleri belgesel ve kısa filmleri de yayınlıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 95cm: Mega Kentin Mini Yurttaşları belgesel projesi, metropol hayatını çocukların gözünden anlamayı ve anlatmayı amaçlıyor. 3 yaşındaki bir çocuğun ortalama boyu olan 95 cm'yi simgeleyen kamera açısıyla şehrin farklı semtlerinde yaşayan çocukların mekansal deneyimleri canlandırılıyor.