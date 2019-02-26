Kaynak: AA

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amaçlanan "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi" (MAKS) Kırıkkale yürütme kurulunun toplandığı bildirildi.Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, MAKS kapsamında çalışmaların hızlı, etkin yürütülebilmesi ve zamanında tamamlanabilmesi bakımından ilde kurulan yürütme kurulunun Vali Yardımcısı Emin Alıcı başkanlığında toplandığı belirtildi.Projeyle ilgili bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantıya, İl Özel İdaresi, belediyeler ve Keskin Organize Sanayi Bölgesinden yetkililerin katıldığı ifade edildi.