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Mekke'de hastanede tedavi gören annesinden haber alamıyor

Mekke'de hastanede tedavi gören annesinden haber alamıyor Celal Bozoğlu, annesinin Suudi Arabistan'daki hastanede kaldığını ve ulaşamadığını söyledi Kutsal topraklarda kalan baba ve annesini ülkeye getirmek istiyor Kahramanmaraş'ta Celal Bozoğlu, kutsal topraklara giden annesinin...

26.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:10
Mekke 'de hastanede tedavi gören annesinden haber alamıyor
Celal Bozoğlu, annesinin Suudi Arabistan'daki hastanede kaldığını ve ulaşamadığını söyledi
Kutsal topraklarda kalan baba ve annesini ülkeye getirmek istiyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta Celal Bozoğlu, kutsal topraklara giden annesinin hastalanıp hastaneye yatırılmasından sonra haber alamadığını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan ve Hüsne Bozoğlu (69), umre ibadeti için Şubat ayında Suudi Arabistan'a gitti. Annesinin kutsal topraklara gittikten 3 gün sonra enfeksiyon hastalığı nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyleyen oğlu Celal Bozoğlu, korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında annesine ulaşamadığını söyledi. Babasının da Türkiye'ye vize sorunları nedeniyle gelemediğini ifade eden Bozoğlu, "Annem ve babam Şubat ayında umreye gittiler ve annem gittikten 3 gün sonra rahatsızlandı ve enfeksiyon hastalığından dolayı yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda kaldığı sürece görüşüyorduk firma yetkilileri aracılığıyla. Babam da gidip görebiliyordu annemi. Şimdi bu korona virüs nedeniyle haber alamaz olduk ve hastaneye babamı da almıyorlar. Bu süre içerisinde babam da dönemedi ve orada anneme refakatçi olarak kaldı. Daha sonra da dönmek istedi vizesinde sorun çıkması nedeniyle o da dönemedi" dedi.
"Annemden haber alamıyoruz"
Anne ve babasının Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım isteyen Bozoğlu, "Biz annemizden haber alamıyoruz yani ne durumda olduğundan. Virüs olayı nedeniyle babam da annemi göremiyor. Bizim tek isteğimiz devlet büyüklerimizden, ambulans uçağın gönderilmesi ve annem ile babamın Türkiye'ye gelmesidir. Kendilerinde korona virüs nedeniyle bir durum yok" diye konuştu.
Öte yandan, firma yetkililerinin, Cidde Başkonsolosluğuna dilekçe yazarak ambulans helikopter talebinde bulunduğu öğrenildi. Mekke’de hastanede tedavi gören annesinden haber alamıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Kahramanmaraş, Mekke, Genel

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Mekke'de hastanede tedavi gören annesinden haber alamıyor

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