Haberler» Güncel» Haber

Mekke'de Kurban Bayramı Namazı kılındı

Hac ibadetini eda etmek için Mekke'ye gelen 2 milyon Müslüman Kurban Bayramı Namazı için Kabe'de buluştu.

11.08.2019 10:40
Mekke'de Kurban Bayramı Namazı kılındı
Hac ibadetini eda etmek için Mekke'ye gelen 2 milyon Müslüman Kurban Bayramı Namazı için Kabe'de buluştu. Hac ibadetini eda etmek için dünyanın dört bir tarafından Mekke'de bulunan 2 milyon Müslüman Kurban Bayramı Namazı kıldı. Kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon hacı, Arafat Vakfesi'ni tamamladıktan sonra Müzdelife'ye geçti. Kurban Bayramı namazı kılmak isteyen hacılar Kabe'ye geldiler. Kabe imamına uyan binlerce Müslüman hep bir ağızdan tekbir getirdi. Müslümanlar kılınan namazın ardından coşku ile bayramlaştı. Kabe İmamı Suudi eş-Şerim Hacılara hitap etti. Allah'ın affı ve bağışlaması için geldiklerini hatırlatan Kabe İmam Şerim, İslam dininin birleştirme dini olduğunu söyledi. Şerim hacılara tavsiyelerde bulunarak, "Müslüman fanatiklikten kaçınmalı ve dengeli olmalı" dedi.
(İHA)
Mekke'de Kurban Bayramı Namazı kılındı

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:58   Antalyalı işadamı mezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
10:57   Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu
10:57   İhtiyaç sahipleri "Alo Evladım" diyecek
10:56   Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkusu
10:55   Rusya'da müslümanlar Kurban Bayramı'nda camilere sığmadı
10:55   Milli Savunma Bakanı Akar: "Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin"
10:55   KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK