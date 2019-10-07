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Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

07.10.2019 22:35Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Mekke'de sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış sırasında çakan şimşekler Mekke-i Mükerreme semalarını aydınlattı. Kabe'de umre görevini yerine getiren Müslümanlar yağmurun yağmasıyla birlikte büyük sevinç yaşarken, akşam ve yatsı namazları yağmur altında kılındı.
Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, bugün Mekke sakinlerine önümüzdeki saatlerde şiddetli yağışlara karşı önlem almaları uyarısında bulundu.
(İHA)

Suudi Arabistan, Mekke, Güncel

Kaynak: İHA

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