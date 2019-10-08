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Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı Umre yapanlar namazlarını yağmur altında eda ettiMEKKE - Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

08.10.2019 00:50
Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Umre yapanlar namazlarını yağmur altında eda etti
MEKKE - Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Mekke'de sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış sırasında çakan şimşekler Mekke-i Mükerreme semalarını aydınlattı. Kabe'de umre görevini yerine getiren Müslümanlar yağmurun yağmasıyla birlikte büyük sevinç yaşarken, akşam ve yatsı namazları yağmur altında kılındı.
Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, bugün Mekke sakinlerine önümüzdeki saatlerde şiddetli yağışlara karşı önlem almaları uyarısında bulundu.
Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Suudi Arabistan, Mekke, Umre, Güncel

Kaynak: İHA

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