Mekke, Medine ve Riyad giriş-çıkışlara kapatılıyor
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Riyad, Mekke ve Medine kentlerinin giriş-çıkışlara kapatılması kararı alındı
25.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:17
Suudi Arabistan'da koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Mekke , Medine ve Riyad kentlerinin giriş-çıkışlara kapatılması kararı alındı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, virüsle mücadele çerçevesinde alınan bir dizi yeni tedbir kararını onayladı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, virüsle mücadele çerçevesinde alınan bir dizi yeni tedbir kararını onayladı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Suudi Arabistan, Mekke, Riyad, Dünya