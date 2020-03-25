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Mekke, Medine ve Riyad giriş-çıkışlara kapatılıyor

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Riyad, Mekke ve Medine kentlerinin giriş-çıkışlara kapatılması kararı alındı

25.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:17
Mekke, Medine ve Riyad giriş-çıkışlara kapatılıyor
Suudi Arabistan'da koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Mekke , Medine ve Riyad kentlerinin giriş-çıkışlara kapatılması kararı alındı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, virüsle mücadele çerçevesinde alınan bir dizi yeni tedbir kararını onayladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Suudi Arabistan, Mekke, Riyad, Dünya

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